شن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة على عدد من مواقف السيارات داخل مدينة المنصورة، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة لوسائل النقل، والتأكد من وضع الملصقات الرسمية التي توضح قيمة الأجرة المعتمدة على السيارات.

وجاءت الحملة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة منظومة النقل داخل المحافظة وضبط المخالفات، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحصيل أجرة أعلى من التعريفة الرسمية المحددة.

وشارك في الحملة العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام على المواقف بالمحافظة، والمحاسب أحمد البنداري مدير تشغيل مشروع النقل الجماعي.

متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وخلال الجولة، تابع محافظ الدقهلية حركة السيارات داخل المواقف وخطوط السير المختلفة، واطلع على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة سواء على الخطوط الداخلية أو الخارجية، مشددًا على أن الالتزام بالتعريفة المقررة أمر لا يقبل التهاون.

وأكد أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تتسبب في فرض أعباء إضافية عليهم، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة لضبط منظومة النقل وتحقيق الانضباط داخل المواقف.

سحب رخص سيارتين أجرة

وخلال الحملة، وجه المحافظ مدير الإدارة العامة للمرور بسحب رخص سيارتين أجرة بعد قيامهما بتحميل ركاب من خارج موقف سندوب بالمخالفة للضوابط المنظمة للعمل داخل المواقف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالهما.

وأشار إلى أن أي مخالفة في هذا الملف سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، لضمان التزام جميع السائقين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل داخل المواقف.

تحرير 43 مخالفة بموقف جديلة

كما أسفرت الحملة عن تحرير 43 مخالفة داخل موقف جديلة، تنوعت بين زيادة الأجرة عن التعريفة المحددة وعدم وضع ملصق التعريفة المقررة على السيارات.

وأكدت المحافظة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا حيال المخالفين، في إطار تطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تؤثر على حقوق المواطنين.

حملات يومية لضبط منظومة النقل

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة وضع الملصقات الرسمية على جميع سيارات الأجرة بما يوضح قيمة الأجرة للمواطنين بشكل واضح، مؤكدًا أن أي سيارة لا تلتزم بالتعريفة الجديدة أو تخالف خط السير المحدد أو تقوم بتحميل الركاب من خارج المواقف الرسمية ستتعرض لإجراءات قانونية رادعة.

وأوضح أن الحملات المفاجئة ستستمر بشكل يومي على مختلف مواقف السيارات بمراكز ومدن المحافظة، لضبط منظومة النقل وضمان الالتزام بالتعليمات المنظمة.

أرقام لتلقي شكاوى المواطنين

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بالتعريفة أو استغلال الركاب من خلال غرفة العمليات بديوان عام المحافظة عبر الأرقام التالية:

0502314880 – 0502327792 – 0502316644

وأكد أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فور تلقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.