سيارة بدون لوحات وجثة في وسط الشارع.. ماذا حدث في وسط بنها؟

كتب : أسامة علاء الدين

02:58 م 16/03/2026
    حادث بنها
    حادث بنها
    حادث بنها

تحول شارع فريد ندا بمنطقة الأهرام في مدينة بنها إلى مسرح مأساوي، بعدما صدمت سيارة مسرعة بلا لوحات معدنية أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته فورًا.

شهود العيان

أفاد شهود عيان أن السيارة كانت مزودة بزجاج معتم "فاميه"، وكان بداخلها عدد من الشباب الذين فرّوا مباشرة بعد الحادث دون محاولة إنقاذ الضحية، تاركين الجثة في منتصف الشارع.

هوية الضحية وظروف الحادث

تبين أن المتوفى هو الحاج شريف من منطقة أتريب بمدينة بنها، وكان متجهًا لشراء وجبة السحور وقت وقوع الحادث، ما زاد من مأساوية الواقعة.

تحرك الأجهزة الأمنية

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وبدأت في جمع التحريات والمعلومات لتحديد هوية السيارة وقائدها، تمهيدًا لضبطهم وتقديمهم للعدالة.

ردود فعل الأهالي

أثار الحادث حالة من الغضب بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بتشديد الرقابة المرورية ومحاسبة السيارات المخالفة للحفاظ على أرواح المواطنين.

