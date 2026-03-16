"لقى 6 طلاب بس".. محافظ المنوفية يفاجئ مدرسة ويحيل المدير للتحقيق

كتب : أحمد الباهي

02:07 م 16/03/2026 تعديل في 02:09 م
    جانب من الجولة
    جانب من الجولة
    المحافظ برفقة عدد من المسؤولين

أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، جولة مفاجئة داخل مدرسة الشهداء الثانوية العسكرية بنين، اليوم الاثنين، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط داخل المدرسة.

وخلال تفقده الفصول الدراسية لاحظ المحافظ وجود 6 طلاب فقط داخل المدرسة، ما يعكس ضعف نسبة الحضور وعدم انتظام العملية التعليمية، وعلى الفور وجه بإحالة مدير المدرسة للتحقيق بسبب ضعف الإشراف وتغيب الطلاب.

متابعة أداء المركز التكنولوجي

كما تفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استفسر عن آلية العمل ونسب إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، بهدف تقديم الدعم اللازم وتحسين مستوى الخدمات.

وخلال الزيارة التقى المحافظ أحد المواطنين الذي اشتكى من طول المدة الزمنية لإنهاء ملف التصالح الخاص به، وعلى الفور وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالملف خلال اليوم تيسيراً على المواطن وتقنين أوضاعه.

فحص شكاوى المواطنين

واستمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوى المواطنين، من بينها شكوى أحد الأهالي بشأن مشكلة الصرف الصحي في قرية كفر دنشواي، حيث وجه بتشكيل لجنة لفحص الموقف والعرض عليه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

