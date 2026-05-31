الصحة: فحص 4 ملايين طالب بمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"

كتب : أحمد جمعة

10:46 ص 31/05/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و97 ألف طالب، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" للكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها في يناير 2025 تحت مظلة المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية من سن 6 إلى 12 عامًا، لاكتشاف مشكلات الإبصار مثل ضعف النظر وكسل العين في مراحلها المبكرة، مع توفير العلاج المناسب من خلال النظارات الطبية أو التدخلات الطبية اللازمة، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين بأهمية الكشف المبكر.

وأوضح "عبدالغفار" في بيان اليوم، أن المبادرة تُنفذ من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالفحص داخل المدارس، ثم إحالة الحالات المرضية إلى عيادات التأمين الصحي لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة، وفق بروتوكول تعاون خماسي بين وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية الليونز.

وأضاف أن المبادرة نجحت منذ انطلاقها في توزيع 29 ألفًا و592 نظارة طبية، وإجراء أكثر من 1995 تدخلاً جراحيًا، بالإضافة إلى تقديم العلاج الدوائي لـ27 ألف طفل في محافظات المرحلتين الأولى والثانية، وهي: الشرقية، الفيوم، الإسكندرية، الغربية، المنيا، بني سويف، القليوبية، الجيزة، دمياط، وكفر الشيخ.

