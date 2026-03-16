رفع الرمال من الطريق المؤدي إلى مطار أسوان الدولي بعد العاصفة الترابية

شهد شارع فريد ندا بمنطقة الأهرام في مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، بعدما صدمت سيارة مسرعة بدون لوحات معدنية أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

هروب مستقلي السيارة بعد الحادث

وكشف شهود عيان أن السيارة كانت ذات زجاج معتم "فامية"، وكان بداخلها عدد من الشباب، حيث فرّوا هاربين فور وقوع الحادث دون التوقف أو محاولة إسعاف الضحية.

هوية الضحية

وتبين أن المتوفى يُدعى الحاج شريف، من منطقة أتريب بمدينة بنها، وكان في طريقه لشراء وجبة السحور وقت وقوع الحادث.

تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة

جرى إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، التي انتقلت إلى موقع الحادث، وبدأت في إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية السيارة وقائدها تمهيدًا لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.