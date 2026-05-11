إعلان

9 مصابين.. ننشر بالأسماء بيانات ضحايا حادث انقلاب ربع نقل بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

06:42 م 11/05/2026

السيارة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل "مصراوي" على بيانات المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، الذي وقع، اليوم الإثنين، على طريق 36 الحربي بين منطقتي أبو صوير والمستقبل، في اتجاه مدينة الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق 36 الحربي، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

وجاءت بيانات المصابين كالتالي: إسراء نبيل عبد القادر، 23 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، واشتباه كسر بالحوض، وجروح بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، مريم محمد سليمان، 5 أعوام، مقيمة بالمستقبل، مصابة بسحجات وكدمات، منى علي عوضين، 43 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة بسحجات وكدمات.

كما أصيب كل من: ملك سليمان سليمان، 3 أعوام، مقيمة بالمستقبل، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، إسماعيل سليمان إسماعيل، 35 عامًا، مقيم بأبو صوير، مصاب بسحجة بالوجه، ورفض النقل بعد تلقي الإسعافات الأولية، أميرة محمد إسماعيل، 33 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ودخلت في غيبوبة تامة، كامل إسماعيل السيد، 51 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، واشتباه كسر بالحوض، وجروح بالوجه، إبراهيم سليمان سليمان، 5 أعوام، مقيم بالمستقبل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وآخر بالرأس، وكدمات بالجسم، سليمان سليمان إسماعيل، 32 عامًا، مقيم بالمستقبل، مصاب بكدمة بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما رفض أحد المصابين النقل بعد إسعافه بموقع الحادث.

رفع آثار الحادث

وتواصل الجهات المختصة رفع آثار الحادث من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية انقلاب سيارة ربع نقل إسعاف الإسماعيلية حوادث الطرق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
زووم

بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
مصراوي يكشف تفاصيل اتفاق أبو ريدة والأهلي قبل انتقالات الصيف.. تفاصيل
رياضة محلية

مصراوي يكشف تفاصيل اتفاق أبو ريدة والأهلي قبل انتقالات الصيف.. تفاصيل

"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
مصراوى TV

"سبب تافه".. نقيب المأذونين يحكي أغرب واقعة طلاق "عايزة أتفسح"
رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي - (القصة الكاملة)
أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي - (القصة الكاملة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة موبوءة؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟