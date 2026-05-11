9 مصابين.. ننشر بالأسماء بيانات ضحايا حادث انقلاب ربع نقل بالإسماعيلية

حصل "مصراوي" على بيانات المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، الذي وقع، اليوم الإثنين، على طريق 36 الحربي بين منطقتي أبو صوير والمستقبل، في اتجاه مدينة الإسماعيلية، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق 36 الحربي، وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين وحالاتهم

وجاءت بيانات المصابين كالتالي: إسراء نبيل عبد القادر، 23 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، واشتباه كسر بالحوض، وجروح بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم، مريم محمد سليمان، 5 أعوام، مقيمة بالمستقبل، مصابة بسحجات وكدمات، منى علي عوضين، 43 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة بسحجات وكدمات.

كما أصيب كل من: ملك سليمان سليمان، 3 أعوام، مقيمة بالمستقبل، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، إسماعيل سليمان إسماعيل، 35 عامًا، مقيم بأبو صوير، مصاب بسحجة بالوجه، ورفض النقل بعد تلقي الإسعافات الأولية، أميرة محمد إسماعيل، 33 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ، ودخلت في غيبوبة تامة، كامل إسماعيل السيد، 51 عامًا، مقيمة بالمستقبل، مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، واشتباه كسر بالحوض، وجروح بالوجه، إبراهيم سليمان سليمان، 5 أعوام، مقيم بالمستقبل، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، وآخر بالرأس، وكدمات بالجسم، سليمان سليمان إسماعيل، 32 عامًا، مقيم بالمستقبل، مصاب بكدمة بالجبهة، وكدمات وسحجات بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما رفض أحد المصابين النقل بعد إسعافه بموقع الحادث.

رفع آثار الحادث

وتواصل الجهات المختصة رفع آثار الحادث من الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على تسيير الحركة المرورية أمام السيارات.