محافظ بني سويف يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء داخل حديقة الشلال بمدينة بني سويف، وقرأ الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، وذلك احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، حيث تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني بمصاحبة الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية أمن بني سويف، وسط رفرفة الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة التاريخية.

حضور قيادات تنفيذية وأمنية



جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، وكامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والعسكرية، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

عروض فنية وأغانٍ وطنية

وعقب انتهاء المراسم، شاهد المحافظ مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأزهر، والتي تضمنت تقديم أغانٍ وأناشيد وطنية تعبيرًا عن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

تهنئة بالعيد القومي

وفي ختام الفعاليات، صافح محافظ بني سويف الحضور من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي الذين شهدوا مراسم وضع الأكاليل، ووجه لهم التهنئة بهذه المناسبة التاريخية، التي تأتي إحياءً لذكرى مشاركة أبناء محافظة بني سويف في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول ضد الاحتلال الإنجليزي آنذاك.





