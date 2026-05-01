افتتح اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، مشروعي محطة مياه الشرب ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بيت علام التابعة لمركز جرجا، ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظة.

تكلفة تتجاوز 354 مليون جنيه

بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين 354 مليون جنيه، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

محطة مياه الشرب بقدرة 7 آلاف متر يوميًا

تقع محطة مياه الشرب بقرية بيت علام، وتبلغ طاقتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب يوميًا، بتكلفة 66 مليون جنيه، وتخدم نحو 40 ألف مواطن في قرى بيت علام وكوم إشكيلو والزنقور.

محطة صرف صحي تخدم 21 ألف مواطن

تم تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بطاقة 624 لترًا في الثانية، وبتكلفة 288 مليون جنيه، وتخدم نحو 21 ألف مواطن، وتشمل شبكة انحدار بطول 28.2 ألف متر وخط طرد بطول 10.5 ألف متر.

دعم البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

تستهدف المشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في إطار مبادرة حياة كريمة.