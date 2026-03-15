نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف في كشف غموض العثور على سيارة نصف نقل متفحمة وبداخلها بقايا جثة، في منطقة جبلية بالظهير الصحراوي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة.

العثور على سيارة متفحمة في الظهير الصحراوي بسمسطا

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على سيارة محترقة بالكامل بالظهير الصحراوي في نطاق مركز سمسطا، وعلى الفور جرى توجيه ضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ

انتقل فريق من ضباط المباحث بقيادة اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود سيارة نصف نقل متفحمة بالكامل، وداخلها بقايا عظام متفحمة تحولت إلى رماد.

وبتكثيف البحث والتحريات وفحص البلاغات المسجلة، تبين أن بقايا الجثة تعود لسائق مُبلغ باختفائه يدعى "كريم. ش"، 34 عامًا، يقيم بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة.

التحريات تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي أن المجني عليه كان يقود سيارته يوم الخميس الماضي، عندما طلب منه أحد العاملين في قطاع الرخام ويدعى "محمد. ر. ع"، 39 عامًا، توصيله إلى محافظة بني سويف، وتحديدًا إلى مركز سمسطا.

وأثناء سير السيارة في إحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي، طلب المتهم من السائق التوقف لقضاء حاجته، وما إن توقف حتى باغته بطعنة في الرقبة، ثم استولى على السيارة ووجه له عدة طعنات أخرى حتى تأكد من وفاته.

إحراق السيارة لإخفاء معالم الجريمة

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استولى على مبلغ مالي قدره 1600 جنيه كان بحوزة المجني عليه، ثم حاول إخفاء معالم الجريمة، حيث أفرغ البنزين من خزان السيارة داخل جركن، وسكبه على السيارة وجثة السائق، قبل أن يشعل النيران فيهما.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل منزله قبل محاولته الهرب، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة.

وأكد المتهم خلال التحقيقات أنه كان يمر بضائقة مالية دفعته للتفكير في سرقة السائق، فاستدرجه إلى بني سويف ونفذ جريمته.

قرارات النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المتهم وأداة الجريمة، وانتداب الطب الشرعي لمناظرة بقايا الجثة وبيان سبب الوفاة، واستدعاء أسرة المجني عليه للتعرف على بقاياه، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وملابساتها، فيما تحرر محضر بالواقعة.