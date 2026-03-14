إعلان

عودة حركة القطارات بالإسكندرية بعد سقوط نخلة على القضبان - صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:32 م 14/03/2026 تعديل في 02:33 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سقوط نخلة على القضبان في الإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    سقوط نخلة على القضبان في الإسكندرية (4)
  • عرض 5 صورة
    سقوط نخلة على القضبان في الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    سقوط نخلة على القضبان في الإسكندرية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها اليوم السبت، بعد توقف أحد القطارات في المسافة بين منطقتي خورشيد وأبيس شرقي الإسكندرية نتيجة سقوط نخلة على القضبان بسبب الرياح الشديدة.

تفاصيل الحادث

فوجئ قائد القطار رقم 2007 روسي مكيف "درجة ثانية" خط الإسكندرية – أسوان، ومساعده بوجود عائق على القضبان، فتأكد القائد من سقوط نخلة على السكة وسارع إلى إيقاف القطار لحين رفعها، حفاظًا على سلامة الركاب.

سرعة الرياح وتأثيرها

بلغت سرعة الرياح 50 كم/ساعة، ما ساهم في سقوط النخلة، وتمكن فريق الصيانة من رفعها بسرعة، لتعود حركة القطارات إلى طبيعتها دون أي إصابات أو أضرار.

الطقس السيئ يضرب الإسكندرية

يأتي ذلك في ظل تعرض أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ لليوم الثاني على التوالي، مع سقوط أمطار خفيفة ونشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة.

الإسكندرية سقوط نخلة حركة القطارات الرياح الشديدة الطقس السيئ

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص