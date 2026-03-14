عودة حركة القطارات بالإسكندرية بعد سقوط نخلة على القضبان - صور

11 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق بنها - شبرا الحر

تعرضت أحياء الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ صاحبها سقوط أمطار خفيفة ونشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

الحرارة تنخفض لـ 15

وتتراوح درجات الحرارة على الإسكندرية، بين 17 درجة مئوية للعظمى و15 للصغرى، فيما بلغت سرعة الرياح 39 كيلو متر/ الساعة، وارتفعت نسبة الرطوبة لـ 77%.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض الإسكندرية لموجة من الطقس غير المستقر وسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، مع نشاط ملحوظ للرياح تصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة.

رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع حالة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، وذلك تزامناً مع موجة الطقس السيئ، مؤكدًا المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتذليل أي تحديات ناجمة عن التقلبات الجوية.

وشدد على ضرورة المتابعة اللحظية لـ "غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية" بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء لتلقي أي بلاغات طارئة والتعامل الفوري معها.

انتشار فرق الطوارئ

وأجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولات ميدانية على التمركزات المختلفة ومواقع العمل، للاطمئنان على جاهزية المعدات وانتشار فرق الطوارئ، والتأكد من سرعة التعامل مع أي طوارئ قد تنتج عن موجة الطقس غير المستقر.

وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد منذ بدء موجة الطقس السيئ، مع استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ في النقاط الساخنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لمختلف مواقع العمل.

خطة الصرف الصحي

وكشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن خطتها للتعامل مع الطقس السيئ وتشمل ما يلي:

- نشر سيارات الشفط والمعدات والبدالات في الشوارع والمناطق الساخنة المتوقع تراكم الأمطار بها، وذلك منذ الساعة السابعة صباحًا.

- انتشار فرق العمل والطوارئ منتشرة على مدار 24 ساعة ميدانيًا بالمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

- وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين بقطاعات الطوارئ والتشغيل.

- استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وشبكات الصرف الصحي.

استيعاب مياه الأمطار

- متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

- تخفيض مناسيب البيارات لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب مياه الأمطار.

- تخصيص الخط الساخن 175 لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة.

- تواجد جميع القيادات المعنية ميدانيًا لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو بلاغات ترد من المواطنين.

4 تحذيرات مهمة للمواطنين

وفي سياق متصل، ناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر والحيطة مع توقعات استمرار نشاط الرياح التي تصل سرعتها إلى نحو 50 كم/ساعة خلال الساعات القادمة، وذلك حرصًا على سلامتهم.

ووجهت المحافظة عدة تحذيرات وإرشادات للمواطنين تشمل:

- توخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعات، خاصة على الطرق السريعة.

- تجنب الوقوف أو السير أسفل الأشجار القديمة أو اللوحات الإعلانية الكبيرة.

- عدم ركن السيارات أسفل الشرفات المتهالكة أو في الأماكن المفتوحة المعرضة لتطاير الأجسام.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.