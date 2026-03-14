إعلان

ابتلع عملة معدنية.. الرعاية الصحية تنقذ حياة الطفل "زين" ببورسعيد (صور)

كتب : طارق الرفاعي

01:36 م 14/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    العملة المعدنية في جسم الطفل زين
  • عرض 4 صورة
    الفريق الطبي المشارك في العملية ٢
  • عرض 4 صورة
    الفريق الطبي المشارك في العملية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأطقم الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد تدخل طبي عاجل لاستخراج عملة معدنية استقرت في مجرى طعامه، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

بدأت الواقعة باستقبال مستشفى النصر التخصصي للأطفال للطفل "زين"، الذي كان يعاني من اختناق حاد وانسداد في مجرى الطعام نتيجة ابتلاع العملة المعدنية عن طريق الخطأ.

وعلى الفور أُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد موقع الجسم الغريب، مع التنسيق مع غرفة الطوارئ بفرع الهيئة لنقل الحالة سريعًا إلى مجمع الشفاء الطبي.

تدخل طبي عاجل باستخدام المنظار

تم نقل الطفل بسيارة إسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي لضمان التدخل الطبي العاجل عبر قسم مناظير الجهاز الهضمي.

وفور وصول الطفل، جرى إنهاء الإجراءات سريعًا وإدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء منظار معدة تشخيصي طارئ، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج العملة المعدنية بنجاح.

كما أعاد الفريق الطبي فتح مجرى الطعام وشفط الإفرازات من الجهاز التنفسي العلوي بعد أن تبين وجود العملة المعدنية أسفل صمام المريء العلوي مباشرة.

استقرار الحالة الصحية

أعلن الفريق الطبي استقرار الحالة الصحية للطفل "زين" وخروجه بسلام، مؤكدين نجاح التدخل الطبي العاجل في حماية حياته ومنع أي مضاعفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرعاية الصحية عملة معدنية بورسعيد مجمع الشفاء الطبي مستشفى النصر للأطفال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

