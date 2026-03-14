نجحت الأطقم الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بعد تدخل طبي عاجل لاستخراج عملة معدنية استقرت في مجرى طعامه، تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

بدأت الواقعة باستقبال مستشفى النصر التخصصي للأطفال للطفل "زين"، الذي كان يعاني من اختناق حاد وانسداد في مجرى الطعام نتيجة ابتلاع العملة المعدنية عن طريق الخطأ.

وعلى الفور أُجريت الفحوصات والأشعة اللازمة لتحديد موقع الجسم الغريب، مع التنسيق مع غرفة الطوارئ بفرع الهيئة لنقل الحالة سريعًا إلى مجمع الشفاء الطبي.

تدخل طبي عاجل باستخدام المنظار

تم نقل الطفل بسيارة إسعاف إلى مجمع الشفاء الطبي لضمان التدخل الطبي العاجل عبر قسم مناظير الجهاز الهضمي.

وفور وصول الطفل، جرى إنهاء الإجراءات سريعًا وإدخاله إلى غرفة العمليات لإجراء منظار معدة تشخيصي طارئ، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج العملة المعدنية بنجاح.

كما أعاد الفريق الطبي فتح مجرى الطعام وشفط الإفرازات من الجهاز التنفسي العلوي بعد أن تبين وجود العملة المعدنية أسفل صمام المريء العلوي مباشرة.

استقرار الحالة الصحية

أعلن الفريق الطبي استقرار الحالة الصحية للطفل "زين" وخروجه بسلام، مؤكدين نجاح التدخل الطبي العاجل في حماية حياته ومنع أي مضاعفات.