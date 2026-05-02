أثار حسين الشحات، تكهنات عديدة بسبب طريقة احتفاله مع جماهير الأهلي في مباراة القمة أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل منها الشحات هدفًا وتألق بشكل كبير.

ومع الدقيقة 60 غادر الشحات ملعب المباراة بقرار المدير الفني ييس توروب ليحل بدلاًُ منه المالي أليو ديانج، وأثناء خروجه أثار الجدل بعدما احتفل مع الجمهور بنفس طريقة وداع محمد أبو تريكة للملاعب في عام 2013 .

وكشف مصدر مقرّب من الشحات لـ"مصراوي" أن اللاعب لم يقصد من وراء هذا الاحتفال، الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف: الشحات ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم وحاول الأهلي التجديد له لكن لم يتم التوصل إلي اتفاق بخصوص الأمور المالية.

وأوضح: لكن باب التجديد لازال مفتوحًا والأهلي ينوي ترضيته ماليا وتوقيع عقد جديد معه لمدة موسمين وهذا رأي تم الاتفاق عليه داخل الدائرة المنوط بها إدارة ملف كرة القدم في النادي.