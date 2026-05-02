هل انتهت رحلة الشحات مع الأهلي؟ تفاصيل

كتب-رمضان حسن:

10:26 ص 02/05/2026 تعديل في 11:15 ص

حسين الشحات

أثار حسين الشحات، تكهنات عديدة بسبب طريقة احتفاله مع جماهير الأهلي في مباراة القمة أمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل منها الشحات هدفًا وتألق بشكل كبير.

ومع الدقيقة 60 غادر الشحات ملعب المباراة بقرار المدير الفني ييس توروب ليحل بدلاًُ منه المالي أليو ديانج، وأثناء خروجه أثار الجدل بعدما احتفل مع الجمهور بنفس طريقة وداع محمد أبو تريكة للملاعب في عام 2013 .

وكشف مصدر مقرّب من الشحات لـ"مصراوي" أن اللاعب لم يقصد من وراء هذا الاحتفال، الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

أضاف: الشحات ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية هذا الموسم وحاول الأهلي التجديد له لكن لم يتم التوصل إلي اتفاق بخصوص الأمور المالية.

وأوضح: لكن باب التجديد لازال مفتوحًا والأهلي ينوي ترضيته ماليا وتوقيع عقد جديد معه لمدة موسمين وهذا رأي تم الاتفاق عليه داخل الدائرة المنوط بها إدارة ملف كرة القدم في النادي.

الاهلي الزمالك القمة مباراة القمة حسين الشحات

فيديو قد يعجبك



هل انتهت رحلة الشحات مع الأهلي؟ تفاصيل
رياضة محلية

هل انتهت رحلة الشحات مع الأهلي؟ تفاصيل
إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
أخبار مصر

إنجاز طبي جديد.. أول عملية إصلاح صمام بالقسطرة ضمن التأمين الشامل
لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟
شئون عربية و دولية

لماذا تكره ميلانيا مشاهد رقص ترامب في المؤتمرات؟

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت؟
اقتصاد

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت؟
بسبب إيران.. ترامب يبدأ معاقبة "الناتو" بسحب بعض قواته من ألمانيا
شئون عربية و دولية

بسبب إيران.. ترامب يبدأ معاقبة "الناتو" بسحب بعض قواته من ألمانيا

