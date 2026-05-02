كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيان، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من "السلوم - مطروح - سيوة"، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد مساءً بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تصل سرعة هبات الرياح هناك من 60 إلى 70 كم/س.