إعلان

أمطار تصل لـ"رعدية".. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

10:45 ص 02/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خرائط الأرصاد (3)
  • عرض 5 صورة
    خرائط الأرصاد (2)
  • عرض 5 صورة
    خرائط الأرصاد (1)
  • عرض 5 صورة
    الطقس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

قالت "الأرصاد"، بحسب بيان، إن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة تشهد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من "السلوم - مطروح - سيوة"، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس قد تمتد مساءً بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، قد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تصل سرعة هبات الرياح هناك من 60 إلى 70 كم/س.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

