أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب بالدرجة الممتازة (ربط 2026)، وذلك وفقًا لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة.

وظائف الكهرباء 2026

وفقًا للإعلان الرسمي، اشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، مع خبرة عملية في مجال العمل لا تقل عن 17 عامًا، إلى جانب قضاء مدة لا تقل عن سنة في وظيفة قيادية بدرجة مدير عام أو الدرجة المالية الكبيرة.

كما تضمنت شروط شغل الوظيفة اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة، وتوافر القدرة الفنية على إبداء الرأي الفني، فضلًا عن الحصول على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز خلال آخر ثلاث سنوات، وألا يزيد سن المتقدم عن 55 عامًا وقت نشر الإعلان.

وأوضحت الشركة أن التقديم يتطلب استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية، وإرفاق عدد من المستندات تشمل:

- صورة المؤهل الدراسي وشهادات التأهيل والدورات التدريبية.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- نتيجة تحليل المواد المخدرة.

- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بقطاع الكهرباء.

وأكدت الشركة أن الطلبات تُقدَّم باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختيار شاغلي الوظائف القيادية، وذلك بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يستمر تلقي الطلبات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان.