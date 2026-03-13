محافظ المنوفية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

كتب : أحمد الباهي

07:41 م 13/03/2026

اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

تفعيل خطط الطوارئ والاستجابة السريعة

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل خطط الطوارئ والتحرك الاستباقي للتعامل مع أي أحداث طارئة، مع مراجعة جاهزية معدات التدخل السريع والتأكد من استعداد فرق العمل بالمراكز والمدن للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

التنسيق مع المرافق الحيوية

كما وجه المحافظ بالتنسيق الفوري مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء للتعامل مع أي أعطال طارئة قد تنتج عن الأحوال الجوية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية للتأكد من تأمينها تحسبًا لشدة الرياح.

متابعة حالة الطرق والسيولة المرورية

وأكد محافظ المنوفية أهمية المتابعة المستمرة لحالة الطرق الرئيسية والفرعية، لضمان تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين أثناء التقلبات الجوية.

مناشدة للمواطنين بتوخي الحذر

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية، مع أهمية التواصل الدائم مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة للإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة، لضمان سرعة التعامل معها بشكل فعال.

