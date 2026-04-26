شهدت منطقة مفارق التحرير بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 6 أشخاص، عقب اصطدام ميكروباص بعمود إنارة على طريق كفر داود، ما أدى إلى انقلاب المركبة على جانب الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى موقع الحادث على الفور.

سبب الحادث وإصابات الركاب

وبالفحص، تبين أن قائد الميكروباص فقد السيطرة على عجلة القيادة عقب الاصطدام بعمود الإنارة، مما تسبب في انقلاب السيارة وإصابة عدد من الركاب بإصابات متفرقة.

نقل المصابين والتحقيقات

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الإسعافات اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.