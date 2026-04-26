إصابة 6 أشخاص في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالسادات

كتب : أحمد الباهي

08:57 م 26/04/2026

سيارة اسعاف

شهدت منطقة مفارق التحرير بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 6 أشخاص، عقب اصطدام ميكروباص بعمود إنارة على طريق كفر داود، ما أدى إلى انقلاب المركبة على جانب الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوة من مركز شرطة السادات إلى موقع الحادث على الفور.

وبالفحص، تبين أن قائد الميكروباص فقد السيطرة على عجلة القيادة عقب الاصطدام بعمود الإنارة، مما تسبب في انقلاب السيارة وإصابة عدد من الركاب بإصابات متفرقة.

دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الإسعافات اللازمة، مع متابعة حالتهم الصحية.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

حادث السادات انقلاب ميكروباص إصابات المنوفية طريق كفر داود

