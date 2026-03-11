إعلان

بعد تحريك أسعار الوقود.. رئيس مدينة طهطا يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة (صور)

كتب : عمار عبدالواحد

11:57 ص 11/03/2026
    رئيس مدينة طهطا تبع إعلان أسعار المواد البترولية داخل المحطات
    رئيس مدينة طهطا يستمع للمواطنين في السيارات
    رئيس مدينة طهطا يتفقد محطات الوقود
    رئيس مدينة طهطا يتابع تطبيق التعريفة الجديدة

أجرى أحمد الشطوري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، جولة ميدانية موسعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لتفقد المواقف العامة للسيارات ومحطات الوقود بدائرة المركز والقرى التابعة له.

وأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

شملت الجولة المرور على عدد من مواقف سيارات الأجرة، حيث جرى التأكد من انتظام حركة العمل داخل المواقف، ومدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة قانونًا، إلى جانب التأكد من التزام المواطنين والسائقين بالتعليمات المنظمة للعمل داخل المواقف.

وأكد رئيس مركز ومدينة طهطا خلال جولته أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ جولات المرور والمتابعة الميدانية بشكل يومي، لضمان انتظام العمل بالمواقف العامة وتوافر سيارات الأجرة لخدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

متابعة العمل داخل محطات الوقود

كما تفقد "الشطوري" عددًا من محطات الوقود بمدينة طهطا، للاطمئنان على توافر المواد البترولية بمختلف أنواعها، والتأكد من انتظام العمل داخل المحطات وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل يسير بصورة طبيعية داخل محطات الوقود والمواقف، مع الالتزام الكامل بالأسعار المقررة وعدم رصد أي مشكلات تتعلق بتوافر الوقود.

الاستماع لشكاوى المواطنين

وخلال الجولة، شدد رئيس مركز ومدينة طهطا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، موضحًا أنه يمكن التواصل عبر الأرقام المعلنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتعريفة الركوب أو توافر الوقود.

وأكد رئيس المدينة، أن الأجهزة التنفيذية بالمركز تتعامل بشكل فوري مع أي بلاغات يتم تلقيها، والعمل على حلها على مدار الساعة، في إطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين وتيسير حصولهم عليها.

السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها