استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، بما يعزز فرص الاستثمار والإنتاج ويرفع مساهمة الوادي الجديد في ملف الأمن الغذائي.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الحيوية، جاء في مقدمتها التنسيق لإعداد خريطة للتنمية الزراعية الشاملة في الوادي الجديد، بالتعاون مع المراكز البحثية والجهات المختصة التابعة لوزارة الزراعة، بهدف تحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة ورفع كفاءة الاستخدام، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي القومي وتحقيق الاستدامة الزراعية على المدى الطويل.

كما تناول اللقاء سبل تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال المنظومة الرقمية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات بجودة مناسبة، فضلًا عن تكثيف جهود مكافحة الآفات الزراعية وتقديم الإرشادات الفنية التي تساعد على حماية المحاصيل وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي بالمحافظة.

وأكد وزير الزراعة أن محافظة الوادي الجديد تمثل قاطرة التنمية الزراعية في مصر، لما تملكه من مساحات شاسعة وإمكانات واعدة، مشددًا على تسخير الإمكانيات الفنية والبحثية للوزارة لدعم المشروعات الجاري تنفيذها وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمزارعين.

ومن جانبها، أشادت محافظ الوادي الجديد بالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدة أن المحافظة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة الدولة لاستصلاح الأراضي، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في استخدام نظم الري الحديثة والحفاظ على الموارد الطبيعية.