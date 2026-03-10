إعلان

جولات مكثفة بمواقف باريس لضبط الأجرة بعد زيادة الوقود -صور

كتب : محمد الباريسي

06:39 م 10/03/2026
    حملات رقابية على مواقف الأاجرة بمركز باريس
    متابعة تعليق الأجرة الرسمية على سيارات الأجرة بالوادي الجديد
    رئيس مركز باريس يتفقد محطات الوقود
    متابعة توافر المواد البترولية بمركز باريس

قاد علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، عصر اليوم الثلاثاء، لجنة ميدانية موسعة لمتابعة موقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، عقب قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء، وشمل زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، ضمن مراجعة أعلنتها الجهات المختصة لأسعار المنتجات البترولية في مصر.
وضمت اللجنة كلًا من السيد سيف الدين نائب أول المركز، ومحمد حامد مساعد رئيس المركز، وهشام صادق سكرتير المركز، وعطية خليل نائب ثان المركز، وعادل معوض مدير إدارة موقف باريس، ووليد عبدالمنعم مدير العلاقات العامة، وذلك في تحرك استهدف إحكام الرقابة على المواقف والتأكد من انتظام حركة سيارات الأجرة بعد تعديل تعريفة الركوب.
وأكد رئيس مركز ومدينة باريس التواجد الفوري بموقف سيارات الأجرة بمدينة باريس، إلى جانب المتابعة من خلال غرفة عمليات ديوان عام الوحدة المحلية، لرصد حركة السيارات والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، مع العمل على إعداد لافتات توضح الأسعار المقررة وتسليمها للسائقين ولصقها على سيارات الأجرة، فضلًا عن نشرها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، بما يضمن وضوح التعريفة أمام المواطنين ومنع أي لبس أو استغلال.
وأشار إلى أن المتابعة لم تقتصر على مدينة باريس فقط، بل امتدت إلى القرى التابعة للمركز، مع التواصل المستمر للتأكد من تطبيق المنظومة الجديدة طبقًا لقرار المحافظة، وحل أي مشكلة قد تظهر داخل المواقف بصورة عاجلة.
وشدد رئيس الوحدة المحلية على التنسيق المباشر بين اللجنة ووحدة مرور باريس، مؤكدًا أن أي تجاوزات في تطبيق تعريفة الركوب أو خطوط السير سيُجرى التعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار توجيهات عامة تشهدها المحافظات لضبط تعريفة الأجرة بعد زيادة الوقود ومنع استغلال المواطنين.
كما جرى المرور على محطات الوقود بالمركز لمتابعة انتظام العمل وتوافر المواد البترولية، بالتوازي مع تفعيل منظومة غرفة العمليات لتلقي شكاوى المواطنين وعرضها مباشرة على رئيس المركز، مع نشر الملصقات في الأماكن الحيوية وموقف سيارات الأجرة، وإتاحة رقمي 0922975121 و0922975008 لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعريفة الجديدة.

الوادي الجديد تعريفة الركوب سيارات الأجرة محطات الوقود أسعار البنزين والسولار

