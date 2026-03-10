أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود داخل نطاق أحياء مدينة أسيوط، وذلك لمتابعة انتظام الحركة المرورية والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها عقب تعديل أسعار المواد البترولية. كما شملت الجولة الاطمئنان على توافر المنتجات البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المعلنة من لجنة التسعير التلقائي.

مشاركة قيادات تنفيذية وتموينية في الجولة



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، ويسري سند مدير إدارة المواقف، والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، إلى جانب رؤساء أحياء شرق وغرب أسيوط وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد المواقف والاستماع للسائقين والركاب



واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق المدينة، ثم مجمع موقف السيارات بالأزهر بحي غرب. وخلال الزيارة، التقى بعدد من السائقين والركاب، واستمع إلى آرائهم حول تطبيق التعريفة الجديدة. وأكد المحافظ أن التعريفة راعت العدالة ومراعاة الزيادات المقررة في أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة التزام السائقين بالأجرة الرسمية دون أي زيادات غير مبررة.

التأكيد على الإبلاغ الفوري عن المخالفات



ودعا المحافظ المواطنين لعدم دفع أي مبالغ زائدة، والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات عبر الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة. وأكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين. كما وجه بمواصلة تعليق لافتات التعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في مداخل جميع المواقف لضمان وضوحها للجمهور.

متابعة محطات الوقود والتشديد على الرقابة



وشملت الجولة المرور على محطة وقود نزلة عبد اللاه بحي شرق أسيوط، حيث تفقد المحافظ انتظام العمل وتوافر أرصدة الوقود، واطمأن على الالتزام الكامل بالأسعار المعتمدة. ووجه بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المحطات بمراكز وأحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات.

توجيهات مشددة لزيادة التواجد المروري



وأصدر المحافظ توجيهاته لمسؤولي المرور بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة داخل المواقف وعلى الطرق الرئيسية والفرعية، مع إقامة نقاط تفتيش لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة سواء لسيارات السرفيس أو التاكسي، وتوقيع الغرامات الفورية بحق المخالفين.

التزام كامل بتوجيهات الدولة وضمان حقوق المواطنين



وفي ختام جولته، أكد اللواء محمد علوان أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان تقديم خدمة النقل بالسعر العادل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن متابعة تطبيق قرارات التسعير الجديدة. ووجه رؤساء المراكز والمدن بالمرور المستمر على مواقف الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الرسمية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولة لرفع الأسعار دون وجه حق.

حماية المواطن على رأس الأولويات



وشدد محافظ أسيوط على أن حماية المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، داعيًا الجميع للتعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصَد بالميدان.





