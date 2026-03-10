

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بكافة الخطوط الداخلية والخارجية.

حضر الاجتماع كلا من: الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات المواقف والتموين والمرور ومباحث المرور والنقل البري والأزمات والإيرادات، في استجابة فورية لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود والغاز الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026.

أصدر المحافظ القرار رقم 243 بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة لتعديل تعريفة الركوب بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات، والتي شملت وصول سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيها، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيها، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيها، فيما ارتفع سعر السولار ليصل إلى 20.5 جنيها للتر.

وشمل القرار تحديث أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل، حيث استقرت أسعار أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كجم عند 275 جنيها.

بينما سجلت الأسطوانة سعة 25 كجم مبلغ 550 جنيها، كما ارتفع سعر غاز تموين السيارات ليصبح 13 جنيهاً للمتر المكعب.

فيما يخص الغاز الطبيعي المنزلي، فقد اعتمدت اللجنة التعريفة الجديدة وفق نظام الشرائح، لتبدأ الشريحة الأولى من 6 جنيهات للمتر، والثانية من 8 جنيهات، وصولاً إلى 12 جنيهاً للشريحة الثالثة، مع توجيهات لمكاتب التموين بمراقبة المستودعات لضمان توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية ومنع بيعها في السوق السوداء.

شدد محافظ القليوبية على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة المعنية، موجها بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السرفيس لضمان انتظام العمل والالتزام الكامل بالتعريفة المقررة، إلى جانب متابعة الأسواق لمنع استغلال الزيادة في رفع أسعار السلع الأساسية دون مبرر.

أوضح المحافظ أن القرار يلزم السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف إدارتي المرور والمواقف بوضع ملصقات "ستيكرز" توضح قيمة الأجرة على الزجاج الأمامي والخلفي لكل سيارة، بالإضافة إلى تثبيت لوحات إرشادية وبانرات واضحة بجميع المواقف تتضمن الأسعار الجديدة وأرقام الشكاوى، لضمان تعريف المواطنين بحقوقهم ومنع التلاعب بخطوط السير.

في ختام الاجتماع، حذر محافظ القليوبية من أن أي مخالفة للتعليمات ستواجه بإجراءات قانونية رادعة وغرامات فورية، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين ورصد أي تجاوزات ميدانية، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومديرية التموين لضمان وصول الحصص البترولية لمستحقيها ومنع الاتجار بها في السوق السوداء.