حملات على مواقف السرفيس ومحطات الوقود

اعتماد تعريفة الركوب الجديدة في الفيوم

أعلنت محافظة الفيوم تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي والخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، إنه فور الإعلان عن زيادة أسعار الوقود، تم تكليف لجنة تحديد تعريفة المواصلات برئاسة اللواء حازم عزت سكرتير عام المحافظة بعقد اجتماع عاجل لدراسة الأسعار الجديدة، مع مراعاة مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لضمان العدالة، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لضمان توحيد التعريفة.

إجراءات الإعلان والتوعية

وجه المحافظ مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن بارزة بجميع المواقف، مع وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة لكل خط. كما ألزم سائقي السيارات بوضع استيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات توضح التعريفة وخط السير وعدد الركاب، لضمان اطلاع المواطنين على التعريفة الرسمية.

تكثيف الحملات المرورية والرقابية

قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن النقل الجماعي والمواقف، إدارة المرور، مباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات على السرفيس ومواقف السيارات بجميع مراكز المحافظة، لضمان انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة وخطوط السير وعدد الركاب.

وشدد المحافظ على أن أي مخالفة ستواجه بعقوبات صارمة، تشمل: سحب رخصة السائق لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

مراقبة محطات الوقود والتزام الأسعار

كما شدد المحافظ على مسؤولي التموين والوحدات المحلية بتكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع الاحتكار أو استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفين.

وطالب المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ المتاحة على مدار 24 ساعة، وأرقام الخطوط الساخنة: 2168041 – 2168042 – 2168043، بالإضافة إلى الخط الساخن 114.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

جاءت زيادة أسعار الوقود ضمن الإجراءات الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية، حيث تم تعديل الأسعار على النحو التالي:

بنزين 95: من 21 إلى 24 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر

السولار: من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: من 225 إلى 275 جنيهًا

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: من 450 إلى 550 جنيهًا

غاز تموين السيارات: من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب

وأكدت المحافظة أن أي إجراءات استثنائية تأتي ضمن إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.