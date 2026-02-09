إعلان

أحمد موسى: الدولة ستتدخل حال استغلال التجار لـ رمضان في غلاء الأسعار

كتب : حسن مرسي

09:41 م 09/02/2026

الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى عن ظاهرة ارتفاع الأسعار التي قد يلجأ إليها بعض التجار مع اقتراب شهر رمضان، محذرًا من أن الدولة ستتدخل حتمًا في حال حدوث أي استغلال غير مبرر.

وأوضح خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن تحقيق الربح حق مشروع للتاجر، لكنه يجب ألا يتم على حساب إرهاق المواطنين، قائلاً: "اكسب شوية براحة عندك.. ناس تعبانة ليه تتعب الناس أكتر؟ محدش قالك متكسبش، ومفيش تاجر بيبيع حاجة بالخسارة".

وأضاف موسى أن سياسة الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل عشوائي ستؤدي في النهاية إلى انصراف المستهلكين، مؤكدًا أن منطق السوق يحكمه التوازن بين الربح المعقول ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.

ونصح موسى المستهلكين بضرورة توخي الحكمة وعدم الانجراف وراء عمليات الشراء المبالغ فيها، والتركيز على المقارنة بين المنتجات من حيث السعر والجودة والمنفعة الحقيقية قبل اتخاذ قرار الشراء.

وأشار إلى ظاهرة "الشراء الاندفاعي" أو الإدماني التي تنتشر في مثل هذه الأوقات، حيث يشتري الشخص كميات كبيرة دون حاجة فعلية، أو ينجرف وراء المظهر الخارجي للمنتج أو الدعاية والمشاهير.

احمد موسي ظاهرة ارتفاع الأسعار استغلال التجار تدخل الدولة فى غلاء الاسعار

