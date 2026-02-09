إعلان

إعلام عبري: نتنياهو طلب تعجيل موعد لقائه مع ترامب لتقديم معلومات مهمة

كتب : عبدالله محمود

09:16 م 09/02/2026 تعديل في 09:41 م

نتنياهو وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن تل أبيب تنظر إلى الاجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن نتائجه ذات تداعيات مصيرية.

وأكد المصادر الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب تعجيل موعد لقائه مع ترامب لتقديم معلومات استخبارية مهمة عن الأحداث الجارية على الأراضي الإيرانية.

وبحسب القناة الإسرائيلية، من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن غداً الثلاثاء، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تقديم معلومات استخباراتية حول البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، وقمع الاحتجاجات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب الأراضي الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد عادل إمام عن شخصيته في "الكينج": أخطر راجل في الشرق الأوسط
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
رياضة محلية

‏ أبوالمعاطي زكي: الخطيب استعان بسيد عبدالحفيظ في الأهلي عشان ينقذه - (فيديو)
سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
أخبار مصر

سحب منخفضة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر
أخبار المحافظات

باع "لحم حمير" للأهالي.. السجن 3 سنوات لجزار في الأقصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة