إعلام عبري: نتنياهو طلب تعجيل موعد لقائه مع ترامب لتقديم معلومات مهمة

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن تل أبيب تنظر إلى الاجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن نتائجه ذات تداعيات مصيرية.

وأكد المصادر الإسرائيلية، أن نتنياهو طلب تعجيل موعد لقائه مع ترامب لتقديم معلومات استخبارية مهمة عن الأحداث الجارية على الأراضي الإيرانية.

وبحسب القناة الإسرائيلية، من المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن غداً الثلاثاء، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تقديم معلومات استخباراتية حول البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، وقمع الاحتجاجات.