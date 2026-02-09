قبل نفق الشهيد.. السرعة الزائدة تصيب 11 شخصًا في تصادم بالسويس

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم عنيف وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "السويس - الإسماعيلية" الصحراوي، وجرى نقلهم جميعًا إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات إسعاف السويس قد تلقت بلاغًا من قائدي المركبات يفيد بوقوع الحادث عند قرية الكيلو 46، قبل نفق الشهيد أحمد حمدي بمسافة قصيرة، ليوجه الدكتور مينا فوزي، مدير المرفق، 7 سيارات إسعاف تمركزت في أقرب نقاط الارتكاز إلى الموقع فورًا، حيث قدم المسعفون التأمين الطبي اللازم للمصابين قبل نقلهم للمستشفى.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لمعاينة الموقع، حيث تبين أن السبب الرئيسي للحادث هو السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارتين، مما أدى إلى وقوع التصادم وإصابة الركاب، فيما قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث عن نهر الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية بصورتها الطبيعية، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيق.