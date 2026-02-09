قبل ساعات من التعديل الوزاري.. وزير الأوقاف يتابع خطة العمل خلال رمضان

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، طبيعة العمل داخل أروقة الوزارة، قبل ساعات من التعديل الوزاري المتوقع التصويت عليه داخل مجلس النواب صباح غدٍ الثلاثاء.

وقال المصدر في تصريحات إلى مصراوي، الإثنين، إن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يمارس عمله بشكل طبيعي داخل مكتبه بديوان عام الوزارة، ويتابع مع قيادات القطاع الديني خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يتابع مع قيادات الوزارة خطة الافتتاحات الأسبوعية للمساجد، التي تتم يوم الجمعة أسبوعيًا، ضمن خطة الوزارة لإعادة تأهيل وإعمار بيوت الله، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد أعلنوا دعوتهم إلى جلسة مهمة صباح غد الثلاثاء لمناقشة أمر مهم، دون الإفصاح عنه.

