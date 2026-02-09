لأول مرة.. إجراء عملية تصليح لقطع بالرباط الصليبي بمستشفى رأس سدر

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى رأس سدر، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، في إجراء أول عملية تصليح للقطع بالرباط الصليبي الأمامي باستخدام المنظار الجراحي.

وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إن المريض حضر إلى عيادة العظام وهو يعاني من ألم شديد في الركبة نتيجة إصابة أثناء ممارسة رياضة كرة القدم، مشيرًا إلى أن الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية أثبتت وجود قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

وأضاف مدير المستشفى أنه تم حجز المريض على الفور، وتجهيزه لغرفة العمليات، حيث أجرى الفريق الطبي إصلاح الرباط الصليبي باستخدام المنظار وحقن المفصل، مشيرًا إلى نجاح العملية تمامًا.

وأكد "زيدان" أن المريض خرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، مع توصية بالمتابعة الدورية في العيادات الخارجية لضمان استقرار الركبة واستعادة الوظائف الطبيعية لها.