"حرج".. روسيا تكشف عن الوضع في كوبا بسبب الحصار الأمريكي

كتب : مصراوي

12:34 م 09/02/2026

ديميتري بيسكوف

وكالات

بعد إعلان السلطات الكوبية أنها أبلغت شركات الطيران التي تسيّر رحلات من البلاد وإليها بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر، حذرت روسيا من محاولات الولايات المتحدة خنق كوبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إنّ أزمة الوقود في كوبا حرجة.

كما أضاف أن محاولات الولايات المتحدة "خنق" كوبا تتسبب في الكثير من الصعوبات، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، شدد على أن "روسيا تتواصل مع هافانا، الشريك القديم، لمناقشة كيفية حل هذه المشكلات".

وتواجه كوبا التي تديرها حكومة شيوعية أزمة طاقة حادة بعدما أوقفت فنزويلا تزويدها النفط تحت ضغط من الولايات المتحدة، التي هددت بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تبيعها النفط.

إذ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا قضى بفرض تعريفات جمركية على الدول التي تبيع النفط لهافانا.

في المقابل، اتهمت هافانا ترامب بأنه يريد "خنق" اقتصاد الجزيرة الكاريبية حيث تفاقمت انقطاعات الكهرباء ونقص الوقود.

روسيا كوبا شركات الطيران الكيروسين الولايات المتحدة الكرملين ديميتري بيسكوف

