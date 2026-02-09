إعلان

خلاف على ثمن المشروبات.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة داخل نادي بالمنوفية

كتب : علاء عمران

12:27 م 09/02/2026

المتهمين

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدي على عدد من العاملين بأحد النوادي بالمنوفية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين أنه تبلغ قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من ثلاثة عمال بأحد النوادي – كائن بدائرة القسم – مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بتضررهم من شخصين لقيامهما بالتعدي عليهم بالضرب، مما أدى إلى الإصابات المشار إليها، إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف حول ثمن المشروبات أثناء تواجدهم بكافتيريا النادي المشار إليه.

وأمكن ضبط المتهمين – مقيمان بدائرة مركز شرطة شبين الكوم – وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

