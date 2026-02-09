البحث انتهى بمأساة.. العثور على جثمان طفل غريق بالأقصر

عُثر، اليوم الإثنين، على جثمان طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد غرقه في ترعة مياه بقرية نجع الشيخ فضيل بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا باختفاء الطفل محمد فتحي حسن أثناء لهوه بكرة بلاستيكية بالقرب من الترعة أمام منزله.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من فرق الإنقاذ النهري لتمشيط الترعة والبحث عن الطفل، بمشاركة عدد من أهالي القرية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثمان الطفل في نفس الموقع، ونُقل إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، مع انتداب الطبيب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.