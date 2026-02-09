بالصور- قافلة تمور كبرى من الوادي الجديد لدعم أهالي غزة في رمضان

أطلقت محافظة الوادي الجديد قافلة المساعدات الغذائية الثانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة بدولة فلسطين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن القافلة تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تخفيف معاناة المواطنين في القطاع خلال الشهر الكريم.

وأشار المحافظ إلى أن باب التبرعات ما زال مفتوحًا أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في هذا العمل الإنساني، مؤكّدًا أن المحافظة تعمل كحلقة وصل بين المتبرعين والجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ استمرار تلقي مساهمات المواطنين المالية عبر حساب جمعية الهلال الأحمر بالوادي الجديد ببنك القاهرة (رقم الحساب: 06414030000189)، مشددًا على أن تكاتف الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل الأمثل لتقديم دعم يليق بمصر وبأهالي الوادي الجديد.