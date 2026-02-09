إعلان

بالصور- قافلة تمور كبرى من الوادي الجديد لدعم أهالي غزة في رمضان

كتب : محمد الباريسي

10:55 ص 09/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الوادي الجديد تجهز قافلة إغاثة لقطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    تجهيزة مبادرة الوادي الجديد لتجهيز قافلة مساعدة لقطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    مبادرة أهالي الوادي الجديد لمساعدة سكان غزة
  • عرض 6 صورة
    تجهيز قافلة مساعدات من التمور بالوادي الجديد لسكان قطاع غزة
  • عرض 6 صورة
    تجهيز قافلة مساعدات من التمور لمساعدة أهالي غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت محافظة الوادي الجديد قافلة المساعدات الغذائية الثانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة بدولة فلسطين، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، أن القافلة تأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية، بهدف تخفيف معاناة المواطنين في القطاع خلال الشهر الكريم.

وأشار المحافظ إلى أن باب التبرعات ما زال مفتوحًا أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في هذا العمل الإنساني، مؤكّدًا أن المحافظة تعمل كحلقة وصل بين المتبرعين والجهات المعنية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ استمرار تلقي مساهمات المواطنين المالية عبر حساب جمعية الهلال الأحمر بالوادي الجديد ببنك القاهرة (رقم الحساب: 06414030000189)، مشددًا على أن تكاتف الجهود الرسمية والشعبية هو السبيل الأمثل لتقديم دعم يليق بمصر وبأهالي الوادي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الوادي الجديد أهالي غزة قطاع غزة شهر رمضان محمد الزملوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل
مدارس

رسميًا.. مد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الخميس المقبل
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
أخبار مصر

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة
كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
زووم

كيف علق الجمهور على بوستر برنامج رامز جلال الجديد
تُحرك من "العمل" بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
أخبار مصر

تُحرك من "العمل" بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل
لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام
علاقات

لماذا "تعوي" الكلاب ليلا؟.. السر وراء الأصوات المزعجة في الظلام

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان