"مصر للطيران" تحسم الجدل بشأن هبوط اضطراري لإحدى طائراتها بمطار اسطنبول

كتب : محمد أبو بكر

12:25 م 09/02/2026

مصر للطيران

أصدرت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا بشأن ما جرى تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول هبوط اضطراري لإحدى طائراتها بمطار إسطنبول الدولي.

وأوضحت الشركة، أنه عقب إقلاع رحلتها القادمة من مدينة إسطنبول، يوم 6 فبراير الجاري، والمتجهة إلى مطار القاهرة الدولي، وهي من طراز إيرباص A320neo، ورد إنذار يفيد باحتمالية وجود مصدر للدخان على متن الطائرة، الأمر الذي استدعى اتباع الإجراءات المتبعة وفقًا لقواعد السلامة الجوية.

وأوضحت أنه وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة والمتبعة في مثل هذه الحالات لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، تم على الفور اتخاذ قرار العودة والهبوط بمطار اسطنبول كإجراء احترازي لحين التأكد من سبب حدوث الإنذار .

وأشارت إلى أن الفرق الفنية المختصة قامت بإجراء الفحوصات اللازمة للطائرة، والتي أكدت عدم وجود أي مصدر فعلي للدخان أو ما يؤثر على سلامة الطائرة، وأقلعت الطائرة مرة أخرى واستكملت رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي.

وأكدت مصر للطيران أن سلامة الركاب تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمه لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأهابت مصر للطيران، بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة، تجنبا لإثارة البلبلة لدى الرأى العام أو تداول معلومات غير دقيقة.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"

