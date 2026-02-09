إعلان

جنوب سيناء الأزهرية: تفعيل الأنشطة والمسابقات لتعزيز مهارات الطلاب (صور)

كتب : رضا السيد

10:47 ص 09/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    متابعة الحصص
  • عرض 4 صورة
    طالبات المعهد
  • عرض 4 صورة
    متابعة المعاهد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تابع أحمد بدير، رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، سير وانتظام العملية التعليمية، اليوم الإثنين، ثاني أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025–2026.

وشملت الجولة زيارة معهد فتيات طور سيناء النموذجي، حيث تفقد انتظام الدراسة، واطّلع على شرح المعلمين داخل الفصول، كما راجع سجلات الحضور والانصراف.

وأكد رئيس المنطقة أهمية المتابعة اليومية لانتظام الطلاب في الحضور، مع ضرورة تفعيل الأنشطة والمسابقات في مختلف المجالات، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة في العملية التعليمية.

يُذكر أن منطقة جنوب سيناء الأزهرية تضم 4 إدارات تعليمية، بإجمالي 98 معهدًا، موزعة على النحو التالي:

- إدارة طور سيناء: 25 معهدًا، تضم 5 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي، ومعهدي قراءات للبنين والفتيات.

- إدارة سانت كاترين: 23 معهدًا، تشمل 5 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي.

- إدارة دهب: 21 معهدًا، تضم 3 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي.

- إدارة رأس سدر: 29 معهدًا، تشمل 6 معاهد رياض أطفال، و9 معاهد ابتدائي، و9 معاهد إعدادي، و5 معاهد ثانوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد بدير منطقة جنوب سيناء الأزهرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
زووم

هبة السيسي تبدأ أولى جلسات العلاج الكيماوي
إعلام هندي: إنذار بوجود قنابل في أكثر من 10 مدارس بالعاصمة
شئون عربية و دولية

إعلام هندي: إنذار بوجود قنابل في أكثر من 10 مدارس بالعاصمة
شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
أخبار السيارات

شيري أريزو 5 ونيسان صني.. مقارنة بين أرخص سيارتين تجميع محلي 2026
فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
حوادث وقضايا

فيديو لفتاة تتهم شابا بالتحرش داخل أتوبيس وسط صمت الركاب يثير الجدل
مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر
أخبار

مدى لزوم الفدية بسبب تأخير قضاء رمضان لعذر حتى دخل رمضان آخر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان