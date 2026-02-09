تابع أحمد بدير، رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، سير وانتظام العملية التعليمية، اليوم الإثنين، ثاني أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025–2026.

وشملت الجولة زيارة معهد فتيات طور سيناء النموذجي، حيث تفقد انتظام الدراسة، واطّلع على شرح المعلمين داخل الفصول، كما راجع سجلات الحضور والانصراف.

وأكد رئيس المنطقة أهمية المتابعة اليومية لانتظام الطلاب في الحضور، مع ضرورة تفعيل الأنشطة والمسابقات في مختلف المجالات، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة في العملية التعليمية.

يُذكر أن منطقة جنوب سيناء الأزهرية تضم 4 إدارات تعليمية، بإجمالي 98 معهدًا، موزعة على النحو التالي:

- إدارة طور سيناء: 25 معهدًا، تضم 5 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي، ومعهدي قراءات للبنين والفتيات.

- إدارة سانت كاترين: 23 معهدًا، تشمل 5 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي.

- إدارة دهب: 21 معهدًا، تضم 3 معاهد رياض أطفال، و6 معاهد ابتدائي، و6 معاهد إعدادي، و6 معاهد ثانوي.

- إدارة رأس سدر: 29 معهدًا، تشمل 6 معاهد رياض أطفال، و9 معاهد ابتدائي، و9 معاهد إعدادي، و5 معاهد ثانوي.