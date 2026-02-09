انتحار شاب إيراني عقب نشر فيديو وتوجيه رسالة إلى ترامب

وكالات

أقدم شاب إيراني من مدينة بوشهر الساحلية جنوب إيران على الانتحار، بعد أن نشر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية ووجّه فيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الامتناع عن إبرام أي صفقات مع الحكومة الحاكمة في إيران.

وذُكر أن اسم الشاب هو سيد بوريا حميدي، وقد أُقيمت مراسم تشييعه أمس الأحد، ويبدو أن الفيديو المذكور جرى تسجيله ونشره يوم الخميس الماضي.

A man in Iran’s southern port city of Bushehr posted a video in English appealing to US President Donald Trump and Western governments to avoid any deal with Iran’s ruling government, before taking his own life. pic.twitter.com/q6Fs8uMyIu — Iran International English (@IranIntl_En) February 8, 2026

وقال بوريا حميدي في الفيديو: "إذا كنتم تشاهدون هذا، فأنا لست موجودا بعد الآن". وتابع حميدي في مقطع الفيديو الذي سجله بالإنجليزية ويبلغ طوله نحو 10 دقائق، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها إيران مؤخرا.

واعتبر أن "عقد صفقة مع هذا النظام خيانة لكل من ضحى بحياته. لذا أرجوكم، أتوسل إليكم، افعلوا كل ما في وسعكم لإيقاف هذه الصفقة".