بالصور- محافظ جنوب سيناء يوجه بصيانة ورفع كفاءة طرق أبو رديس

كتب : رضا السيد

10:40 ص 09/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أعمال الرصف والتطوير
  • عرض 5 صورة
    رصف الشوارع
  • عرض 5 صورة
    رصف الطرق الرئيسية
  • عرض 5 صورة
    تطوير شبكة الطرق

وجه خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة صيانة ورفع كفاءة طرق مدينة أبو رديس، للحد من معدلات الحوادث، والارتقاء بالبنية التحتية لشبكة الطرق، ودعم منظومة النقل الآمن، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وقال عماد فاروق، رئيس مدينة أبو رديس، إن أعمال صيانة وإصلاح شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بالمدينة جارٍ تنفيذها، خاصة في المناطق التي تشهد تكرارًا للحوادث، وذلك ضمن خطة المدينة للعام 2026.

وأوضح أن محافظ جنوب سيناء كلّف مديرية الطرق والنقل بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المرورية، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد من قطاعات الطرق المستهدفة، بما يسهم في تحسين حالتها وتعزيز عوامل الأمان المروري، والحفاظ على أرواح المواطنين، والحد من حوادث الطرق.

وأكد رئيس المدينة أن الوحدة المحلية تحرص على تنفيذ حملات نظافة يومية تشمل كنس الشوارع، ورفع القمامة، وتقليم الأشجار، بالتوازي مع أعمال دهانات المطبات وتركيب البلدورات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

خالد مبارك محافظ جنوب سيناء عماد فاروق

