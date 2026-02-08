إعلان

حبس امرأة اعتدت على أمها بالشرقية.. والوالدة المسنة: "سيبوها دي بتخدمني"

كتب : مصراوي

08:52 م 08/02/2026

حبس سيدة اعتدت على أمها بالشرقية..

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، حبس ربة منزل تدعى "فوزية" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتعدي بالضرب والسحل على والدتها المسنة أمام منزل الأسرة بقرية بهنباي، في واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معه الأجهزة الأمنية بالتحرك الفوري وتحديد هوية المتهمة وضبطها بعد قرار سابق بحجزها لحين ورود التحريات.

تبرير الابنة

واجهت جهات التحقيق المتهمة بمقطع الفيديو المتداول، حيث أقرت بصحته واعترفت بارتكاب الواقعة، مبررة تصرفها العنيف بأنها كانت تحاول منع والدتها من مغادرة المنزل بالقوة خوفًا عليها من التيه في الشوارع، نظرًا لتدهور حالتها الصحية ومعاناتها من نوبات مرضية قد تعرض حياتها للخطر، مشيرةً إلى أن دافعها كان "الحماية" وليس الإيذاء، وأنها كانت تحاول إعادتها للداخل للسيطرة عليها.

دفاع الأم

وفي تحول درامي لمسار القضية، دافعت الأم المجني عليها، وتدعى "سميرة"، عن ابنتها المتهمة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، مطالبةً السلطات بالإفراج عنها فورًا، حيث قالت: "سيبوها دي بتخدمني من 15 عامًا، وهي الوحيدة اللي بتراعيني مش زي أخواتها الباقيين"، مضيفةً أنها سامحتها تمامًا عما بدر منها، معتبرةً أن ما حدث كان نتاج خوف الابنة عليها أثناء تعرضها لنوبة صحية مفاجئة.

