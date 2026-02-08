إعلان

رئيس الوفد يصدر قرارًا بحل جميع اللجان الإقليمية والنوعية

كتب- عمرو صالح:

08:55 م 08/02/2026

الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، بحل جميع اللجان الإقليمية واللجان النوعية التي انتهت مدتها بانتهاء انتخابات رئاسة الحزب في ٣٠ يناير الماضي.

وأوضح البيان، أن القرار جاء بعد الاطلاع على لائحة النظام الداخلي للوفد، وعلى قرار الهيئة العليا المنعقدة في تاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٥ والذي ينص على الإبقاء على تشكيل الهيئة الوفدية التي انعقدت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة عام لحين الانتهاء من انتخابات رئيس جديد للوفد.

وتضمنت المادة الأولى حل جميع اللجان الإقليمية واللجان النوعية التي انتهت مدتها بانتهاء انتخابات رئيس الوفد.

ونصت المادة الثانية: "يتم تلقي الاقتراحات والأراء الخاصة بمعايير وضوابط تشكيل اللجان الإقليمية الجديدة عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال رسائل الواتس آب علي رقم01023944067خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.

وجاء في المادة الثالثة: "يتم تعيين لجان مؤقتة بمعرفة رئيس الوفد بعد العرض على المكتب التنفيذي وفقا لما يرد الينا من أفكار وأراء واقتراحات تمهيدًا لتشكيل كافة اللجان الإقليمية بالانتخاب.

حزب الوفد السيد البدوي حل لجان الوفد

