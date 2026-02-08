سرقوا شرفها قبل خطوبتها.. أم بالمنوفية بعد الاعتداء على ابنتها: "ابنها

سحلتها في الشارع والأم سامحتها.. 15 عامًا من رعاية "فوزية" لوالدتها تنتهي

كشفت واقعة مأساوية شهدتها إحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن معاناة شابة تبلغ من العمر 20 عامًا من ذوي الهمم، بعد تعرضها للاعتداء أكثر من مرة داخل منزل أسرتها، بعد استغلال الجناة ظروفها الصحية وغياب والدتها التي تعمل لساعات طويلة لتوفير قوت يوم الأسرة.

وقالت والدة الفتاة في تصريحات لمصراوي، إنها تتحمل مسؤولية أسرة كاملة، تضم 5 أبناء جميعهم يعانون تأخرًا عقليًا، إضافة إلى الزوج وشقيقته، مؤكدة أنها تعمل في الحقول وأي أعمال متاحة مثل تنظيف المنازل من أجل الإنفاق عليهم، موضحة: "أخرج من البيت من أجل لقمة العيش، ولم أتخيل أن ابنتي ستتعرض لما حدث".

وأوضحت الأم أن اكتشاف الواقعة جاء بالصدفة، عندما بدأت الأسرة تجهيز الفتاة للخطوبة، لكنها اشتكت من آلام شديدة في البطن، فجرى عرضها على طبيبة أكدت أنها حامل، ونصحت الأسرة بالتوجه إلى الجهات المختصة لتحرير محضر بالواقعة.

تحركت الأسرة وحررت بلاغًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على اثنين من الجيران للاشتباه في تورطهما، حيث أشارت الأم إلى أن ابنتها تعرضت للاعتداء من أكثر من شخص، لكنها غير قادرة على تحديدهم جميعًا بسبب حالتها الصحية.

وأضافت أن المتهمين أقروا في أقوال أولية بارتكاب الواقعة، قبل أن تُجرى تحاليل نفي نسب للطفل المولود، جاءت نتيجتها بعدم تطابق البصمة الوراثية، ما دفعهم إلى إنكار الأبوة أمام جهات التحقيق، فيما لا تزال القضية قيد الفحص لكشف ملابساتها وتحديد المسؤول.

وتعيش الأسرة الآن ظروفًا إنسانية صعبة، بعد ولادة الطفل الذي أصبح فردًا جديدًا يحتاج إلى رعاية ونفقات، بينما تطالب الأم بسرعة الوصول إلى الجناة وتحقيق العدالة لابنتها، قائلة: "كل اللي عايزاه حق بنتي.. أنا بجري عليهم ليل نهار ومش قادرة أشيل الحمل لوحدي".

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة، وكشف هوية المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.