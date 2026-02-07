إيران تعلن القبض على 18 عضوا بجماعتي خلق و بيجاك الكردية

د ب أ

أعلنت إيران اليوم السبت، القبض على 18عنصرا بجماعتي خلق وحزب الحياة الحرة الكردستاني بيجاك.

و أعلن محسن كريمي قائد مقر النجف الأشرف للحرس الثوري الإسلامي، إلقاء القبض على 11 من القادة الداخليين لجماعة بيجاك الإرهابية.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن العميد كريمي، قوله: "اعترف هؤلاء العناصر في اعترافاتهم الأولية بصلتهم التنظيمية بجماعة بيجاك الإرهابية، وبتخطيطهم لزعزعة الأمن، ويجري التعامل مع قضيتهم بجدية تامة".

يشار إلى أن حزب بيجاك يسعى لانفصال المناطق الكردية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المخابرات العامة الإيرانية بمحافظة أذربيجان الشرقية عن تحديد هوية سبعة عناصر من النواة الأساسية لما وصفته بـزمرة "المنافقين خلق الإرهابية" في تبريز، ممن شاركوا في أعمال الشغب، وارتكبوا سلوكيات منافية للأعراف، وتم اعتقالهم.

واستنادًا إلى بيان صادر عن مديرية المخابرات العامة لمحافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب البلاد أمس الجمعة، فقد وجه رجال الأمن ضربة قوية للعناصر الرئيسية لأعمال الشغب التي اندلعت في يناير/كانون الثاني في المحافظة،حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

يشار إلى أن إيران شهدت في الشهر الماضي احتجاجات واسعة النطاق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

كان نشطاء حقوقيون قد ذكروا أن ما لا يقل عن 6126 شخصا قتلوا خلال حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات الوطنية، وهناك مخاوف من أن يكون عدد أكبر قد لقي حتفه.

في المقابل، حددت الحكومة الإيرانية عدد القتلى بـ 2427 من بينهم مدنيون وعناصر أمنية ووصفت الباقون بأنهم "إرهابيون".