أحزاب المعارضة السياسية في الهند تنتقد الاتفاق مع أمريكا

انتقدت أحزاب المعارضة السياسية في الهند بشكل كبير الاتفاقية التجارية بين الهند والولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية، قائلة إنها تنطوي على أفضليات لواشنطن وتؤثر بشكل سلبي على قطاعات حساسة مثل الزراعة.

وكانت نيودلهي تعارض في السابق فرض تعريفات جمركية على قطاعات مثل الزراعة ومنتجات الألبان التي توظف معظم سكان البلاد.

وقال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال إن الاتفاقية تحمي "المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان الحساسة" بما في ذلك الذرة والقمح والأرز والإيثانول والتبغ وبعض الخضروات.

وأضاف جويال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة إن "هذا الاتفاق سيفتح سوقا بقيمة 30 تريليون دولار أمام المصدرين الهنود". وتابع أن الزيادة في الصادرات من المرجح أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وكانت الهند والولايات المتحدة قد أصدرتا إطارا لاتفاقية تجارية مؤقتة لخفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية.

جاء البيان المشترك، الذي صدر أمس الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته الأسبوع الماضي، لتقليص الرسوم الجمركية على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بعد ستة أشهر من فرض ضرائب باهظة للضغط على نيودلهي لخفض اعتمادها على النفط الخام الروسي الرخيص.

وذكر ترامب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18%، من 25% بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.