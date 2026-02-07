بالصور- وكيل الصحة بأسيوط يتفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة بمنفلوط

استعدادًا لرمضان.. تكثيف الرقابة على أسعار البوتاجاز في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد جمال أحمد، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى منفلوط المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، والتأكد من تقديم خدمات طبية لائقة وآمنة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتورة شيرين عبد الواحد، مدير إدارة متابعة المديريات، والدكتور محمد عباس، مدير المتابعة الميدانية بمديرية الصحة بأسيوط، حيث استهدفت الزيارة الوقوف على مدى الانضباط الإداري، وتوافر المستلزمات الطبية، وانتظام العمل داخل أقسام المستشفى المختلفة.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ومتابعة آليات التعامل مع الحالات العاجلة والحرجة، ثم انتقل إلى وحدات العناية المركزة وقسم الغسيل الكلوي، للاطمئنان على استقرار حالات المرضى وانتظام جلسات العلاج. كما شملت الجولة وحدة المبتسرين (الحضّانات) وغرف العمليات، حيث اطّلع على سجلات الدخول والتقارير الطبية الخاصة بكل قسم.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور محمد جمال بالجهود المبذولة من الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بالمستشفى، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية، وحُسن معاملة المرضى وذويهم، وتقديم الدعم النفسي والطبي اللازم لهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المديرية تعمل بشكل مستمر على تذليل أي معوقات قد تؤثر على مستوى الخدمة الصحية، مع استمرار الجولات الرقابية والمتابعة الدورية، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تلبّي تطلعات المواطنين وتواكب المعايير الصحية المعتمدة.