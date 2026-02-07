استعدادًا لرمضان.. تكثيف الرقابة على أسعار البوتاجاز في أسيوط (صور)

وجّه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف المتابعة على جميع القطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين، نفذت حملة تفقدية على مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز التابع لشركة الغازات البترولية "بتروجاس" بوجه قبلي في المنطقة البترولية بجحدم، التابعة لمركز منفلوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل وضمان استمرارية تعبئة الأسطوانات، وذلك في إطار حماية الدعم المقدم للمواطنين، خاصة دعم أسطوانة البوتاجاز.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الحملة، التي شارك فيها كل من: عبد الرحيم سيد، مدير إدارة تموين منفلوط، ومصطفى إبراهيم، مفتش بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن التأكد من الالتزام بالأوزان القانونية المقررة للأسطوانات، ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة، فضلًا عن مراجعة إجراءات الأمن والسلامة داخل المصنع، بما يضمن توفير منتج آمن ويلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب خلال فصل الشتاء وقرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد المحافظ أهمية تكاتف الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير السلع الأساسية بالقرى والمراكز، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة، وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات المتاحة لتكثيف الحملات الرقابية والتموينية، ومتابعة مستودعات ومراكز توزيع أسطوانات البوتاجاز بمختلف مراكز المحافظة، لضمان انتظام العمل ووصول السلعة الحيوية إلى المواطنين دون معوقات.