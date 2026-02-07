بالصور- أسوان تتألق بالفنون النوبية والعالمية في مهرجانها الدولي الـ13

تتواصل العروض الفنية والتراثية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية.

ويأتي ذلك في إطار دعم القوة الناعمة المصرية وتعزيز دور الفنون في السياحة والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وشهد نادي صحارى عروضًا مميزة من التراث المصري والفن الهندي، حيث أبدعت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح بفقرات استعراضية للفن الساحلي مثل "بتغني لمين"، "يا طير يا رمادي"، "الصياد"، و"أم الخلول" على أنغام آلات السمسمية، واختتمت العروض بعروض دولة الهند التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.

وفي ميدان المحطة، استقبل الجمهور فرقة أسوان للفنون الشعبية التي قدمت أشهر الرقصات النوبية مثل "الأراجيد" و"الكف"، بقيادة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم، تلتها فرقة جمعية "أكتايوكريتيس" الثقافية اليونانية التي أبهرت الجمهور برقصة "زوربا" الشهيرة.

واستضاف بيت ثقافة كلابشة الفرق الفنية للمهرجان، حيث قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد عروض الفلكلور المصري مثل "الصعيدي"، "التنورة"، و"حصاد البرتقال الفلاحي"، أعقبها عرض فرقة "أوبيت" من لاتفيا التي تأسست عام 2005 وقدمت عروض "Sohgs" و"Danse" المعبرة عن التراث اللاتفي.

وفي قصر ثقافة حسن فخر الدين، تألقت عروض فرقة تونس بقيادة عبد الله الزوادي التي جسدت التراث التونسي الشعبي، فيما قدمت فرقة "الخليل للثقافة والتراث النوبي" السودانية عروض "الأراجيد النوبية"، "الكف والدف"، و"عروس النوبة"، بإشراف المخرج معاذ مبارك وغناء الفنان إبراهيم بروكي.

ويشارك في المهرجان 6 فرق مصرية للفنون الشعبية هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، والعريش، إلى جانب 8 فرق أجنبية تمثل دول: السودان، فلسطين، مونتينيجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، وتونس.

وتتواصل العروض المقدمة للجمهور في 15 موقعًا ثقافيًا وسياحيًا بمختلف مراكز المحافظة، ما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية ويعزز التواصل بين الثقافات المختلفة.