محافظ أسيوط يهنئ كريم وليد بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة

أسيوط - محمود عجمي:

هنأ اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اللاعب كريم وليد عبد الرحمن، ابن المحافظة، بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية الشتوية للمصارعة للبراعم، والتي أُقيمت على ملاعب استاد القاهرة خلال شهر فبراير الجاري.

وأعرب المحافظ عن فخره بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن اللاعب كريم وليد عبد الرحمن، أحد لاعبي المشروع القومي للمصارعة (براعم) بمحافظة أسيوط، قدم أداءً قويًا ومميزًا خلال منافسات البطولة، توج من خلاله بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن هذا الفوز يعد إضافة جديدة لسجل النجاحات الرياضية التي تحققها المحافظة في لعبة المصارعة، ويعكس حجم الجهد المبذول في إعداد اللاعبين وحرصهم على رفع اسم أسيوط عاليًا في البطولات القومية.

وجّه المحافظ تهنئته إلى مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، مشيدًا بالجهود المتميزة والإنجازات المتتالية التي يحققها أبناء المحافظة في المجالات الرياضية المختلفة، معتبرًا أن هذه النجاحات دليل واضح على التخطيط السليم والعمل الجاد والدعم المستمر الذي توليه الدولة لقطاع الشباب والرياضة.

وأكد المحافظ أن هذه الإنجازات تعكس مدى فاعلية البرامج التدريبية والمبادرات التي تنفذها الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق النجاحات الرياضية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.