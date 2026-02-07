الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين تاجر خردة وطالب بسلاح أبيض في دسوق

كتب- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على شقيقها باستخدام سلاح أبيض، محدثًا إصابته بكفر الشيخ.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (تاجر خردة، شقيق الشاكية، مصاب بجروح قطعية) وطرف ثانٍ (طالب)، مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، لخلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.