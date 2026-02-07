"حشيش تحت السرير".. السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بتجارة المخدرات بالطور

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل متهم بتجارة المواد المخدرة بمدينة طور سيناء.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، سكرتارية التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى 5 نوفمبر الماضي، عندما وردت معلومات للجهات الأمنية بدائرة قسم شرطة طور سيناء تفيد بأن عاطلًا سابق اتهامه في 4 قضايا متنوعة بينها سرقة بالإكراه وتجارة المخدرات، يقوم بتوزيع المواد المخدرة على عملائه بالمقاهي والميادين العامة، مستخدمًا سيارة بدون لوحات معدنية، وإخفاء المواد داخل مسكنه وملحقاته بقرية الوادي.

وأصدر ضباط الأمن إذنًا بضبط المتهم وتفتيش مسكنه وسيارته، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وعُثر في مسكنه على شنطة جلد كبيرة مخبأة تحت السرير تحتوي على 1000 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و3 أكياس بها 19 كيلو من عجينة الحشيش.

واعترف المتهم بحيازة المواد بقصد الاتجار، وأن السيارة تخص أحد أقاربه خارج نطاق دائرة القسم. وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 3276 جنح قسم شرطة طور سيناء لسنة 2025.

وعرض المتهم على جهات التحقيق، حيث قرر وكيل النائب العام حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق مع التجديد، والتحفظ على المواد المخدرة والسيارة، والاستعلام من إدارة المرور عن صاحبها.

وجرى إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، برقم 1611 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها اليوم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية.