بمشاركة وزراء وخبراء 10 دول.. مؤتمر "مارلوج 15" يبدأ غدًا بالإسكندرية

تنطلق، غدًا الأحد، النسخة الخامسة عشر من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 15" بالإسكندرية، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت عنوان: "الممرات اللوجستية الذكية والمرنة: بوابة المستقبل للتجارة العالمية الخضراء".

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتور نضال مرضي القطامين، وزير النقل الأردني، ومختار أحمد بوسيف، وزير الصيد والبنية التحتية الموريتاني، وسيف النصر التجاني، وزير النقل السوداني، إضافة إلى مارينا هادجمانوليس، نائبة رئيس قبرص لشؤون الشحن، ورؤساء هيئات الموانئ وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية ورئيس المؤتمر، أن هذه النسخة تكتسب أهمية استراتيجية كونها منصة دولية لتبادل الخبرات وصناعة السياسات، بما يدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، بحضور رفيع المستوى من وزراء النقل العرب والمسؤولين الدوليين.

ويناقش المؤتمر على مدار جلساته التحولات الجذرية في قطاع النقل العالمي، مع التركيز على تطوير الممرات اللوجستية الخضراء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ضد الأزمات، بالإضافة إلى المقارنة بين الممرات التجارية العالمية الكبرى مثل "طريق الحرير" وقناة السويس.

ويشارك في "مارلوج 15" نخبة من الأكاديميين والخبراء من 10 دول كبرى تشمل الولايات المتحدة، الصين، إيطاليا، اليونان، أستراليا، النرويج، رومانيا، فرنسا، كوريا الجنوبية، وإسبانيا، مما يعزز ثقل المؤتمر كأهم تظاهرة علمية وبحثية في قطاع النقل البحري بالمنطقة العربية وأفريقيا.

وعلى هامش المؤتمر، يُفتتح المعرض الدولي لتكنولوجيا النقل البحري (MarTech 2026)، الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة، لعرض أحدث ابتكارات الواقع الافتراضي، وأنظمة المحاكاة، والأمن السيبراني البحري، وحلول الطاقة المتجددة وتصميم السفن العملاقة.