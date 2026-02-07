جنوب سيناء جاهزة.. آلاف الطلاب يبدأون الفصل الدراسي الثاني غدًا (صور)

استعدادًا لرمضان.. تكثيف الرقابة على أسعار البوتاجاز في أسيوط (صور)

أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الاستعدادات الخاصة بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه غدًا الأحد.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 385 مدرسة بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة استعدت لاستقبال نحو 43 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، مؤكدة متابعة تجهيز الفصول والحمامات والمعامل والمكتبات، بالإضافة إلى إعداد الملاعب وقاعات رياض الأطفال والجداول الدراسية.

وأوضحت وكيلة الوزارة أنه تم توفير الكتب الدراسية لجميع المراحل وتسليمها للمدارس تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب مع بداية اليوم الدراسي، مشيرة إلى التأكيد على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة التجهيزات والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل داخل المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأضافت أن لجان المتابعة والموجهين سيقومون بجولات ميدانية دورية لجميع المدارس، خاصة تلك الواقعة داخل الوديان، مع توجيه المعلمين لاستخدام استراتيجيات تعليمية تراعي الفروق الفردية لتحقيق مبدأ العدالة في التعليم.

كما أشارت وكيلة الوزارة إلى ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية، نظرًا لدورها المهم في جذب الطلاب للمدارس، وتنشيطهم واستعدادهم لاستيعاب المواد الدراسية، وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي