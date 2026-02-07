احذر الغرامة.. عقوبة فتح غطاء عداد الكهرباء

حذر مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، من عقوبة غرامة فتح غطاء عداد الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 5 إجراءات يمكن من خلالها أن يتجنب المشترك عقوبة غرامة فتح غطاء عداد الكهرباء.

ولفت مرفق الكهرباء، في بيان، إلى أن تجنب هذه الغرامة بسيط، لكنه يحتاج إلى وعي بآلية عمل العداد، لأن أي حركة خاطئة قد يعتبرها العداد محاولة تلاعب، مشيرًا إلى أن غرامة فتح الغطاء قد تتخطى 600 جنيه (كمصاريف إعادة شحن وتفعيل)، بخلاف محضر سرقة التيار المحتمل.

1- ممنوع اللمس: لا تحاول فك المسامير أو تحريك الغطاء الشفاف، حتى لو كان هناك أتربة بداخله؛ العداد مزود بحساسات (Tampers) تفصل التيار فورًا عند الشعور بأي خلل في المسامير.

2- أعمال النقاشة والترميم: عند دهان المنزل، تأكد من تغطية العداد جيدًا بقطعة قماش أو بلاستيك، لأن دخول "التينر" أو السوائل أو الصدمات القوية للغطاء قد تُفعّل إنذار التلاعب.

3- فك العداد يكسر "البرشام" ويغرمك فورًا:

4- النقل أو التغيير: إذا كنت ترغب في نقل العداد من مكانه أو تغيير مكانه داخل الشقة، لا تفعل ذلك بنفسك أبدًا، فيجب تقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء لتتولى إرسال فني، لأن فك العداد يكسر "البرشام" ويغرمك فورًا.

5- اهتزازات الجدار: تأكد أن العداد مثبت بإحكام على جدار مستقر؛ الاهتزازات العنيفة المتكررة للجدار قد تعطي إشارة خاطئة للعداد بأنه يتعرض لمحاولة فك.

6- بلاغ الأعطال: إذا لاحظت أن الغطاء به كسر أو غير مستقر نتيجة حادث عرضي، سارع بالاتصال بـ121 أو التوجه إلى الشركة لعمل محضر إثبات حالة قبل أن يكتشف الفني ذلك أثناء التفتيش وتُتهم بالتلاعب.

